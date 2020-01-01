رئيس الاتحاد السوداني يكذب الأهلي ويؤكد تقدمه بشكوى ضد الهلال

كذب حسن أبو جبل؛ الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، بيان النادي الأهلي المصري، مؤكدًا أنه تقدم بالفعل بشكوى رسمية ضد الهلال.

وكان مجلس القلعة الحمراء قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الإثنين، أكد خلاله أنه لن يتقدم بشكوى ضد النادي السوداني، حفاظًا على العلاقات التاريخية بين الناديين. (طالع التفاصيل)

وقال أبو جبل، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم التالي" السودانية أن الاتحاد السوداني تلقى خطابًا بالأمس من الاتحاد الإفريقي "كاف" يفيد بتقديم الأهلي شكوى رسمية في اليوم التالي للمباراة، مطالبًا بها باحتسابه فائزًا، داعمًا شكواه بفيديوهات لأحداث الشغب وصور فوتوغرافية ومقصوصات إعلامية.

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وأكد الأمين العام للاتحاد السوداني أنه تسلم اليوم الثلاثاء، عقوبات الكاف، نافيًا وجود أي إشارة لسحب الأهلي لشكواه.