"الهلال أسد هزيل .. لم ينجح في تجاوز أبها والفيحاء"

وصف الإعلامي الرياضي تركي الحربينادي الهلال بالأسد الهزيل، بعد فشله في تحقيق الفوز خلال آخر آخر مباراتين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال تعادل أمام أبها بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيًا أمام الفيحاء، في المواجهتين التي أقيمتا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحربي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "نسبة كبيرة من جمهور النصر سيعتبر مباراة ديربي الرياض هي ممتدات للمستويات والنتائج التي يحققها الفريق الفترة الأخيرة، في ظل أيضًا تواجد مدرب جديد، والخسارة لو حدثت لن يكون أمرًا جديدًا".

تركي الحربي: الهلال أسد هزيل ..

الحصاد الرياضي ...

@Turki_alharbi44 pic.twitter.com/uloulAzMiS — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 15, 2021

وتحدث عن حديث بعض الإعلاميين عن نادي الهلال، حيث قال: "الهلال يُصور الآن بأنه زعيم آسيا، ويمتلك مدرب هو الأعظم حاليًا في الشرق الأوسط، والبرازيلي ماتيوس بيريرا لم يقدم شيء خلال الفترة الماضية".

واختتم الحربي تصريحاته قائلًا: "الهلال أسد ولكنه أسد هزيل، المباريات الأخيرة لم يستطع هذا الأسد تجاوز أبها أو الفيحاء".

تحديد الموعد المبدئي لكلاسيكو الهلال والاتحاد

الإعلامي نبيل العبودي رد على تصريحات الحربي قائلًا: "قلت من قبل أن جمهور الهلال مثل الأسد الجائع يريد تحقيق كل البطولات، ولكن عندما نتكلم عن الهلال فهو أسد مفترس ولا يحتاج لأي شيء".

نبيل العبودي - ناقد حصري: الهلال أسد مفترس.

الحصاد الرياضي ...

@Nabeel_A_A pic.twitter.com/YfgmfLv4mB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 15, 2021

ويستعد الهلال لمواجهة غريمه النصر في ديربي الرياض، المؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عصر اليوم الخميس.