"الهلال اتفق مع هذا اللاعب لكن تراجع عنه بسبب أخلاقه"

الهلال تراجع عن صفقة مهمة بسبب أخلاق اللاعب

كشف الناقد الرياضي مبارك الشهري عن واحد من أسرار سوق الانتقالات الخاص بنادي الهلال السعودي، ذلك حين أكد تراجع النادي عن إتمام صفقة قوية بسبب ما اكتشفه عن أخلاق اللاعب.

الهلال لم يضم هذا الصيف سوى موسى ماريجا بعد انتهاء عقده مع بورتو، وتُطالب الجماهير إدارة فهد بن نافل بالإنفاق وجلب المزيد من اللاعبين خاصة في ظل إبرام المنافسين وعلى رأسهم النصر عدد من الصفقات القوية.

ماذا قال مبارك الشهري عن الصفقة التي تراجع الهلال عن إتمامها؟

الشهري أوضح أن الهلال كان أمامه 3 خيارات لدعم هجومه، أبرزها الآن ماثيوس بيريرا لاعب وست بروميتش ألبيون لكن الأول منها كان جيلفي سيجوردسون لاعب إيفرتون.

وأوضح أن الهلال توصل لاتفاق بالفعل مع سيجوردسون لكنه تراجع عنه، موضحًا "الخيار الأول للهلال لم يكن بيريرا، بل سيجوردسون لاعب إيفرتون، والهلال كان متفقًا معه بنسبة 95% وكان هو اللاعب الأول الذي سيضمه النادي هذا الصيف".

مبارك الشهري : الهلال كان قريب من هذا اللاعب ولكن تم إلغاء فكرة التعاقد بسبب "اخلاقياته".

الحصاد الرياضي ... @Mubark_m9 pic.twitter.com/ktzvDK0g80 — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 23, 2021

أضاف "الهلال تراجع عن إتمام الصفقة بعد المشكلة الأخلاقية التي تورط بها اللاعب وعلى أثرها هو محجوز بواسطة الشرطة حاليًا في إنجلترا".

الشهري: بيريرا سيلعب للهلال الموسم القادم

الشهري عاد بالحديث إلى صفقة اللاعب ماثيوس بيريرا، وقد طمأن عشاق النادي بقوله "أقول لجمهور الزعيم من الآن أن بيريرا لاعب للهلال الموسم القادم، وقد يضم الفريق كذلك قلب دفاع ومعروض عليه لاعب من الدوري الإنجليزي".

الجناح البرازيلي صاحب الـ25 عامًا مطلوب في وست هام يونايتد وليدز يونايتد كذلك، وقد حدد ناديه سعره بـ30 مليون جنيه استرليني تقريبًا.

يُشار إلى أن الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ11 من أغسطس القادم، ويتواجد الهلال حاليًا في النمسا حيث يُقيم معسكرًا خارجيًا للاستعداد للموسم القادم.

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