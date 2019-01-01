باهبري لجمهور الهلال: الفضل لكم وسترون رجالًا في الإياب

جمهور الزعيم لم يتوان في دعم الفريق أمام أوراوا

وعد هتان باهبري؛ لاعب الهلال السعودي، جمهور ناديه بتقديم أفضل ما لديه هو وزملائه في لقاء الإياب أمام أوراوا ريدز الياباني، متوجهًا لهم بالشكر على دعمهم.

الزعيم حقق الفوز اليوم السبت، أمام أوراوا ريدز الياباني بهدف وحيد، سجله البيروفي، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال باهبري، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "ألف مبروك لجمهور الهلال، الله يعطيكم العافية، الفضل لكم بعد الله سبحانه وتعالى، اليوم لم تقصروا معنا وقمتم بدعمنا من أول دقيقة وحتى آخر ثانية في المباراة".

وأضاف: "لدينا شوط ثاني في اليابان، نحتاج دعواتكم، وإن شاء الله سترون رجالًا في الملعب كما عودناكم".

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يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 24 من نوفمبر الجاري، بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

وتشبه نتيجة الليلة نتيجة ذهاب نهائي عام 2017، لكن وقتها فاز أوراوا وليس الزعيم، وتعادلا إيابًا 1-1، ليتوج الفريق الياباني باللقب القاري.