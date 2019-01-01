الهلال يتعاقد مع شركة متخصصة للتسهيل على جمهوره في اليابان

ولي العهد خصص أربع طائرات ومجلس الزعيم ينظم الأمر

يرغب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، تذليل كافة العقبات أمام الجماهير التي زحفت وراء الفريق إلى اليابان، لمؤازرته في النهائي المرتقب.

بعثة الزعيم وصلت إلى اليابان أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريدز الياباني في 24 من الشهر الجاري، على ملعب سايتاما، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الأزرق بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود، في التاسع من الشهر الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة الهلال وقعت اتفاقًا مع شركة معنية بإدارة الحشود، لتنظيم سفر وتنقل الجماهير من الرياض إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" ومنها إلى مدينة سايتاما.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن هذه الخطوة تستهدف تيسير تنقل 1600 مشجع عبر الطائرات التي وجه بها ولي العهد محمد بن سلمان، لنقل الجماهير.

كان ولي العهد قد أمر بتخصيص أربع طائرات، لنقل جماهير الهلال من الرياض إلى اليابان، لدعم الفريق في النهائي المرتقب.

وخصصت إدارة الزعيم هذه الطائرات لجماهير القوة الزرقاء، المسجلة لدى كشوفات النادي، تقديرًا على دعمهم ومؤازرتهم المستمرة للفريق في كافة المباريات.

يذكر أن الهلال كان قد واجه أوراوا في النهائي القاري عام 2017، وفاز الفريق الياباني في الذهاب 1-0، ثم تعادلا في الإياب 1-1، ليخسر الهلال اللقب.