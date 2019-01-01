تفاصيل احتفال موسم الدرعية بالهلال

الزعيم عاد باللقب الغائب عن المملكة منذ 14 عامًا

كشف "موسم الدرعية"، عن تفاصيل الحفل الذي سيقيمه احتفالًا بتتويج الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019.

الزعيم توج أمس الأحد، بطلًا للقارة الآسيوية بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني بثنائية نظيفة، سجلها سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميس، على ملعب سايتاما باليابان.

وكان الأزرق قد انتصر كذلك في الذهاب بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود :محيط العرب"، في التاسع من نوفمبر الجاري.

فيديو - شيك لكل طالب بمدرسة كويتية احتفالًا بفوز الهلال بلقب آسيا

الحساب الرسمي للموسم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضح أن الحفل سينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين بتوقيت الرياض، على أن تفتح الأبواب للجماهير في تمام الخامسة مساءً.

وطرح موسم الدرعية تذاكر الحفل عبر الموقع الإلكتروني www.sharek.sa، موضحًا أن دخول كافة الجماهير مجانيًا.

الدرعية زرقاااااااااء 💙💙



احتفال #موسم_الدرعية مع ممثل الوطن 🇸🇦 نادي الهلال راح يكون في مقر فعاليات الموسم بمناسبة تحقيق بطولة دوري أبطال اسيا 👏🏻



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🎟 https://t.co/90uX4naOGp#كن_جزءاً_من_التاريخ pic.twitter.com/1dRYW1kd4c — DiriyahSeason | موسم الدرعية (@DiriyahSeason) November 25, 2019

يذكر أن الهلال ثأر من الفريق الياباني، الذي كان قد خطف منه اللقب القاري عام 2017، بتعادلهما ذهابًا بنتيجة 1-1، ثم فوز أوراوا في اليابان بهدف وحيد.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأزرق من اليابان ظهر اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت الرياض.

فوز الزعيم باللقب الآسيوي أهله كذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، والتي يشارك بها كذلك الفريقان العربيان الترجي التونسي والسد القطري، بجانب ليفربول الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، هينجين سبورت من كاليدونيا وفلامنجو البرازيلي.