فيديو - شيك لكل طالب بمدرسة كويتية احتفالًا بفوز الهلال بلقب آسيا

الاحتفالات بزعيم قارة آسيا مستمرة

تخطت احتفالات تتويج الهلال السعودي بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019 حدود المملكة السعودية، لتصل إلى الدول العربية كافة، لكن كان الاحتفال بإحدى مدارس الكويت مختلفًا.

الزعيم توج أمس الأحد، بطلًا للقارة الآسيوية بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني بثنائية نظيفة، سجلها سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميس، على ملعب سايتاما باليابان.

وكان الأزرق قد انتصر كذلك في الذهاب بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود :محيط العرب"، في التاسع من نوفمبر الجاري.

المسحل: الليلة عودة مميزة للكرة السعودية وجوميس سفيرنا بالغرب

مدير إحدى المدارس بمنطقة الجهراء في الكويت، قام بتهنئة الهلال باللقب القاري، وأهدى كل طالب بمدرسته شيكًا خاصًا، احتفالًا بزعيم القارة الآسيوية.

وأوضح مدير المدرسة أن الشيك يحمل اسم الهلال، ويتيح لكل طالب الحصول على ما يريده من المقصف الخاص بالمدرسة دون أي مقابل.

مدير مدرسة بمنقطة الجهراء في الكويت يتفاعل بفوز #الهلال ببطولة اسيا من خلال تقديم شيك لكل طالب يحمل اسم الهلال ليستطيع من خلاله الشراء مجانًا من المقصف 💙👍🏻. pic.twitter.com/gFxsfoYBVi — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 25, 2019

يذكر أن الهلال ثأر من الفريق الياباني، الذي كان قد خطف منه اللقب القاري عام 2017، بتعادلهما ذهابًا بنتيجة 1-1، ثم فوز أوراوا في اليابان بهدف وحيد.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأزرق من اليابان ظهر اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت الرياض.

فوز الزعيم باللقب الآسيوي أهله كذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، والتي يشارك بها كذلك الفريقان العربيان الترجي التونسي والسد القطري، بجانب ليفربول الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، هينجين سبورت من كاليدونيا وفلامنجو البرازيلي.