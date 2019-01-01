رسالة خاصة من كنو لجمهور الهلال قبل مواجهة أوراوا

لاعب الزعيم لم يشارك أساسيًا في الذهاب، لعودته حديثًا من الإصابة، والجمهور ينتظره في الإياب

طالب محمد كنو؛ لاعب الهلال السعودي، جمهور ناديه بضرورة مساندة الفريق في مباراته المصيرية أمام أوراوا ريدز الياباني، مؤكدًا أن بدعمهم يتحقق الفوز.

الزعيم يحل غدًا الأحد، ضيفًا على الفريق الياباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأزرق بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في التاسع من نوفمبر الجاري.

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وقال كنو، في فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقفتكم ودعمكم لنا إن شاء الله تحقق لنا الفوز بإذن الله".

رسالة خاصة لجماهير @Alhilal_FC من محمد كنو قبل مباراة الغد 🎥💙 pic.twitter.com/ND9vBmGnRa — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 23, 2019

لقاء الغد هو النهائي الثالث الذي يخوضه الزعيم في آخر ست سنوات بدوري الأبطال، حيث خسر عام 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي بفضيحة تحكيمية، تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية.

وفي نهائي عام 2017، التقى الهلال بأوراوا، تعادلا في الذهاب بالمملكة بنتيجة 1-1، وفي الإياب فاز الفريق الياباني بهدف وحيد، ليخطف لقب البطولة.

يذكر أن عدد كبير من جمهور الزعيم زحف خلف الفريق إلى الياباني على حسابه الشخصي، بجانب توجيه ولي العهد محمد بن سلمان بتخصيص أربع طائرات لنقل الجماهير من الرياض إلى اليابان، لدعم الفريق.