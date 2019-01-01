كنو احتياطي وعطيف والفرج يقودان الهلال وأوراوا يهاجم بكوروكي

غياب كنو مؤثرًا للغاية على وسط الزعيم، وظهر هذا جليًا في لقاء السد

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء المرتقب أمام أوراوا ريدز الياباني، على ملعب جامعة الملك سعود.

المباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت التشكيل استبعاد محمد كنو؛ لاعب الوسط، من التشكيل الأساسي، مع الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، حيث أنه عائد حديثًا من الغياب بعد الإصابة، التي تعرض لها خلال ذهاب قبل النهائي أمام السد القطري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في الدفاع: محمد البريك - هيون سون - علي البليهي - ياسر الشهراني.

في الوسط: عبد الله عطيف - سلمان الفرج - سالم الدوسري - كاريلو - جيوفينكو.

في الهجوم: بافيتيمبي جوميس

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد واكد - محمد جحفلي - محمد كنو - محمد الشلهوب - نواف العابد - هتان باهبري - صالح الشهري.

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أما تسويوشي أوتسوكي؛ المدير الفني لأوراوا فاعتمد على تشكيل مكون من:

هاروكي فوكوشيما - دايسوكي سوزوكي - تومواكي ماكينو - كازوكي ناغاساوا - إيويرتون داسيلفا - فابريسيو دوس سانتوس - تاكويا أوكي - دايكي هاشيوكي - شينزو كوروكي - تاكويا إيوانامي - تاكاهيرو سيكيني.

أما مقاعد الاحتياط فيجلس عليها كل من: ماوريسيو أنتونيو - تومويا أوجاجين - يوسوكي كاشيواجي - كينيو سجيموتو - أبي يوكي - ناوايواداتي - كاي شيباتو.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 24 من الشهر الجاري باليابان.

والتقى أوراوا والهلال من قبل في نهائي عام 2017، فاز الفريق الياباني ذهابًا 1-0، وتعادلا إيابًا 1-1، ليخطف اللقب القاري من الزعيم.