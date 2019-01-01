الاتحاد البيروفي يوافق على طلب الهلال بشأن كاريلو

الزعيم يحشد قوته لنهائي دوري أبطال آسيا

رد الاتحاد البيروفي لكرة القدم بشكل رسمي على طلب الهلال السعودي، الخاص باستبعاد أندريه كاريلو من معسكر بيرو المقبل.

الزعيم كان قد تقدم بالطلب رغبةً في مشاركة اللاعب في الاستعدادات لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني، المقرر له 22 من نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد البيروفي بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني استبعاد جناح الهلال من المشاركة في اللقاء الودي أمام تشيلي، المحدد له 20 من نوفمبر المقبل.

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وفعل مجلس الأزرق برئاسة فهد بن نافل، الشيء نفسه مع الاتحاد السعودي، حيث طلب عدم ضم لاعبيه الدوليين إلى معسكر الأخضر المقرر إقامته في نوفمبر المقبل كذلك.

يذكر أن الهلال يخوض ذهاب النهائي في التاسع من نوفمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.

وصعد الزعيم للنهائي بعدما تغلب على السد القطري بسداسية مقابل خمسة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.