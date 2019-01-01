الاتحاد الآسيوي يرتب لحفل بسيط قبل نهائي الهلال وأوراوا

الاتحاد الآسيوي يرغب في إقامة حفل بسيط قبل النهائي

يرتب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإقامة حفل بسيط، قبل مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستضيف أوراوا ريد مساء السبت المقبل، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب البطولة القارية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" على زيارة وفدًا من الاتحاد الآسيوي، لملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، من أجل الترتيب لحفل بسيط قبل انطلاق المباراة.

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الحفل سيتم به تقديم لاعبي الهلال وأوراوا ريد، بحضور شخصيات رياضية من الاتحاد الآسيوي والسعودية واليابان.

المنظمون فضلوا أن يختصر الحفل على 10 دقائق فقط، قبل انطلاق المواجهة التي ستجمع بين الهلال وأوراوا ريد.

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي السد القطري، بينما صعد أوراوا بعد الفوز على جوانزو الصيني بثلاثة أهداف دون رد.