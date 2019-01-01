الشلهوب: تحقق ما طال انتظاره وهذا إنجاز الوطن

أسطورة الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه

أهدى محمد الشلهوب؛ نجم الهلال السعودي، لقب دوري أبطال آسيا إلى الجميع في المملكة السعودية، واصفًا إياه بإنجاز الوطن.

الزعيم حقق اللقب القاري بعدما تغلب اليوم الأحد، على أوراوا ريدز الياباني بثنائية نظيفة، سجلها سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميس، على ملعب سايتاما باليابان.

وكان الأزرق قد حقق الفوز في الذهاب كذلك على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في التاسع من الشهر الجاري.

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وقال الشلهوب، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "إنجاز طال انتظاره، وكنا نستحقه في مرات كثيرة، من بداية البطولة وزملائي يعدون باللقب، ودائمًا يوفون".

وأضاف: "أهدي اللقب للجميع، هذا إنجاز الوطن، وكذلك أعضاء الشرف الذي لم يقصروا معنا ورئيس النادي، والجمهور الذي كان إيجابيًا للغاية، وشكرًا على قدومهم خلفنا، شكرًا لسمو ولي العهد، وشكرًا لعائلتي الصغيرة والكبيرة".

اليوم ثأر الهلال من الفريق الياباني، الذي كان قد خطف منه اللقب القاري عام 2017، بتعادلهما ذهابًا بنتيجة 1-1، ثم فوز أوراوا في اليابان بهدف وحيد.

فوز الزعيم باللقب الآسيوي أهله كذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، والتي يشارك بها كذلك الفريقان العربيان الترجي التونسي والسد القطري، بجانب ليفربول الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، هينجين سبورت من كاليدونيا وفلامنجو البرازيلي.