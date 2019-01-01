جمهور الهلال.. لا تخشوا الظروف التحكيمية والأوزبكي "كوفالينكو"

مخاوف هلالية من الظروف التحكيمية في لقاء الغد، لكن لا داعٍ لذلك

تنحبس أنفاس الجماهير السعودية عامةً والهلالية خاصةً، غدًا الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة السعودية، حيث تنطلق مواجهة الزعيم أمام أوراوا ريدز الياباني، على ملعب سايتاما، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم نجح في اختبار الذهاب، لكن بنتيجة غير مضمونة بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، سبقه وعقبه عدة أهداف مهدرة.

الأيام الماضية كثر بها الحديث عن الظروف المعاكسة التي قد تواجه لاعبي الأزرق في الملعب، وتصدر المشهد الظروف التحكيمية، في قلقٍ لا داعٍ له..

على جمهور الزعيم أن يطمئن من الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، الذي كلفه الاتحاد الآسيوي بإدارة المباراة، فليست هذه هي المباراة الأولى التي يديرها ويكون طرفها الهلال، فسبق أن حكّم له خمسة لقاءات من قبل، ولم يكن له سوابق غير عادلة مع الزعيم..

لم يعرف الهلال طعم الخسارة في ظل إدارة الحكم الأوزبكي لمباريات على الإطلاق، ففاز في ثلاث، وتعادل في اثنتين، ولن يحتاج الزعيم أكثر من ذلك غدًا، حيث يؤمن الفوز أو التعادل بأي نتيجة، حصده للقب القاري.

يا الهلال.. أما آن الأوان؟!

المباراة الأولى، كانت في الجولة الأولى من دور المجموعات بنسخة عام 2014 من البطولة الاسيوية، بين الهلال وشباب أهلي دبي، على استاد الملك فهد الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، سجل ثنائية الزعيم ناصر الشمراني.

المباراة الثانية، بالنسخة نفسها، في ذهاب دور ربع النهائي أمام السد القطري، وفاز الأزرق بهدف وحيد، سجله سلمان الفرج.

المباراة الثالثة، في إياب دور الـ16 من نسخة دوري الأبطال عام 2015، أمام بيرسبوليس الإيراني، وفاز الهلال بثلاثية يوسف السالم ومحمد الشلهوب وعبد العزيز الدوسري.

المباراة الرابعة، في النسخة نفسها، بذهاب نصف النهائي أمام شباب أهلي دبي، تعادلا بهدف لكل منهما، سجل هدف الزعيم إيلتون ألميدا.

المباراة الخامسة والأخيرة، في النسخة الحالية من البطولة بالجولة الخامسة من دور المجموعات، أمام العين الإماراتي، وفاز الهلال أيضًا بثنائية هتان باهبري ومحمد الشلهوب.