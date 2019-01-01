تقرير - أسعار تذاكر مواجهة الهلال وأوراوا بالنهائي الآسيوي

شركة صلة تطرح التذاكر الخميس المقبل

اقترب موعد نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيجمع الهلال السعودي بأوراوا ريدز الياباني، للصراع على اللقب للمرة الثاني معًا خلال آخر ثلاث سنوات.

الفريقان كانا قد تقابلا من قبل في النهائي الآسيوي بعام 2017، لكن نجح الفريق الياباني في خطف اللقاء بالتعادل ذهابًا 1-1 والفوز إيابًا 1-0.

ومن المقرر أن يقام ذهاب النسخة الحالية في التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود، على أن يكون الإياب في 24 من الشهر نفسه.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن شركة "صلة" السعودية سوف تطرح تذاكر المباراة للبيع في السابع من الشهر الجاري، كاشفة أسعارها.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن التذاكر الموحدة للواجهة والفريق الضيف بـ300 ريال، أما المنصة ذهبية أفراد وعائلات بـ2500 ريال.

فيما تحدد تكلفة المنصة فضية أفراد وعائلات بـ1800 ريال، بينما بلاتينيوم أفراد وعائلات بـ3000 ريال، وبلاتينيوم أفراد بلس بـ5000 ريال، أما باقي الملعب أفراد وعائلات بـ50 ريال.

يذكر أن الهلال كان قد تأهل للنهائي بعد فاز أمام السد القطري في الذهاب 4-1 ثم خسر الإياب بنتيجة 4-2.