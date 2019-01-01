الهلال يرسل وفدًا إلى اليابان قبل نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يبدأ الاستعداد لمواجهة أوراوا من الآن

يتوجه فهد المفرج، عضو مجلس إدارة الهلال السعودي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، من أجل الاطمئنان على كافة ترتيبات إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه فريق أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9 نوفمبر المقبل بالرياض، بينما العودة يوم 24 في اليابان.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فهد المفرج سيسافر إلى اليابان، رفقة فهد المديد المنسق الإداري للفريق الأول إلى اليابان، لاختيار مقر معسكر الهلال.

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وفد الهلال سيختار الملاعب التي ستحتضن تدريبات الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام أوراوا ريد الياباني، والمقرر 24 نوفمبر.

بعثة الهلال ستسافر يوم 18 نوفمبر المقبل، وذلك قبل المباراة بستة أيام، لإعداد الفريق بشكل جيد لمواجهة أوراوا ريد الياباني.

وصعد الهلال إلى النهائي بعد تخطي فريق السد القطري بنتيجة 6/5 بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد أوراوا بعد الفوز على جوانزهو الصيني بثلاثة أهداف دون رد.