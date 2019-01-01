رجل رائع - رجل مخيب | أوراوا ريدز والهلال .. إياب نهائي دوري أبطال آسيا

من كان الأفضل والأسوأ في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا؟

تُوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بانتصاره على أوراوا ريدز الياباني بهدفين دون رد في إياب نهائي البطولة، بعدما كان قد فاز ذهابًا بهدف دون رد.

المباراة شهدت تألق عددًا من اللاعبين فيما ظهر البعض الآخر بأداء سيئ، لكن من كان الأفضل والأسوأ في إياب نهائي دوري أبطال آسيا؟

رجل رائع | أندريه كاريلو - الهلال

تألق كاريلو خلال مباراة الذهاب وكان نجم اللقاء الأول وصاحب هدف الفوز الوحيد، ورغم أن مدرب أوراوا ريدز أوتسوكي أكد أنه جهز أدواته جيدًا للحد من خطورة الجناح البيروفي في لقاء الإياب إلا أن لاعب الهلال واصل تألقه وكان مفتاح الخطورة الأهم لفريقه.

كاريلو لعب مباراة ممتازة على الرواق الأيمن وساعد أيضًا في الجوانب الدفاعية، تحركاته كانت مدروسة وواعية ما بين الطرف والعمق، وقد كان خلف هدف الهلال الأول الذي حسم اللقب لصالح الزعيم السعودي.

رجل مخيب | توماكي ماكينو - أوروا

ظهر العديد من لاعبي أوراوا ريدز بمستوًى سيئ وأقل كثيرًا من المتوقع والمطلوب خلال مباراة بحجم نهائي دوري أبطال آسيا، وخاصة فابريسيو وشينزو كوروكي، لكن المدافع الأيمن مايكنو كان الأسوأ.