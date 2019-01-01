جوميس في الهجوم وكنو ضمن البدلاء .. تشكيل الهلال الأساسي لمواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال حاضر بكافة نجومه

فضل رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي إبقاء محمد كنو نجم وسط الفريق على مقاعد البدلاء خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني ، والتي ستنطلق بعد ساعة تقريبًا.

أوراوا ريدز يستقبل الهلال اليوم الأحد على ملعبه سايتاما 2002 في اليابان في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف الفوز وتعويض خسارته ذهابًا في الرياض بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو.

مدرب أوراوا يعد بأداء مختلف عن الذهاب أمام الهلال ويأمل بمساعدة "الطقس"

ولم يُغير المدرب الروماني من تشكيله الأساسي المعتاد مؤخرًا، إذ حافظ على طريقة لعب 4-2-3-1 رغم أن التعادل يكفيه للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

التشكيل الأساسي للهلال ضم كلًا من: عبد الله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميس.

وكان لوشيسكو قد أكد تعافي كنو من إصابته وجاهزيته التامة لخوض المباراة، مؤكدًا أن قرار الدفع به من عدمه خاص به وبرؤيته الفنية.