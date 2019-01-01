لوشيسكو: الثقة والحماس سلاحا الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

المدرب الروماني كشف كذلك موقف محمد كنو من اللعب

قال رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أن الحماس والثقة سلاحا فريقه في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريدز الياباني.

وسيحل الفريق الياباني ضيفًا على الهلال في ملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم السبت في مباراة تُعد تكرارًا لنهائي 2017 الذي حسمه أوراوا لصالحه بالتعادل 1-1 في الرياض والفوز 1-0 في اليابان.

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وتحدث لوشيسكو بثقة قبل اللقاء، مؤكدًا أن فريقه استعد جيدًا للمباراة ودرس كافة نقاط القوة والضعف لضيفه الياباني.

مضيفًا "استعدينا جيدًا لخوض المباراة التي نمثل خلالها السعودية، ونأمل أن نحقق الفوز".

"نتسلح بالثقة والحماس، وكافة اللاعبين جاهزين لخوض مباراة الذهاب ضد أوراوا. نخوض المباريات بمستوًى عالٍ وهذا ما أهلنا لنتواجد في النهائي، نأمل الفوز وإسعاد جماهيرنا".

وأتم المدرب الروماني مؤكدًا جاهزية محمد كنو للعب ومشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة، لكن مؤكدًا أن أمر تواجده في الملعب سيُحسم قبل ساعات من انطلاق اللقاء.