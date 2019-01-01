جوميس: حان وقت إهداء الهلال والسعودية ككل لقب آسيا

الفرنسي يؤكد أن حسم اللقب سيكون في اليابان بالإياب

أعرب الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، عن تمنيه تحقيق فريقه لقب دوري أبطال آسيا كي يقدمها هدية إلى جمهور الزعيم والجماهير السعودية بشكل عام.

الزعيم يلاقي أوراوا ريدز الياباني في التاسع من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب النهائي الآسيوي، على أن يقام الإياب في الإمارات.

وقال جوميس، خلال تصريحات صحفية: "المباريات بها تفاصيل تحكمها على أرض الملعب، أهمها حظوظ الفريقين المتواجهين، لكن بالتأكيد حسم اللقب الآسيوي سيكون في لقاء الإياب باليابان".

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وأضاف: "حان وقت جلب اللقب للهلال وللسعودية بشكل عام، بعدما وصل الزعيم للنهائي ثلاث مرات خلال آخر ست سنوات، وأتمنى تحقيق اللقب من أجل تقديمه كهدية للجمهور الداعم لنا منذ بداية البطولة".

يذكر أن الهلال تأهل اليوم الأحد إلى دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تغلب على عرعر برباعية مقابل هدف وحيد.

ولم يشارك جوميس في اللقاء، حيث فضل الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني، إراحته حتى النهائي الآسيوي.