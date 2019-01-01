النصر والفيصلي يجبران أوراوا على تغيير خطته

الفريق الياباني وصل إلى الرياض ظهر اليوم

لم يسير اليوم الأول لبعثة نادي أوراوا ريدز الياباني في العاصمة السعودية "الرياض" كما كان مخططًا له من قبل، بسبب النصر والفيصلي.

الفريق الياباني وصل ظهر اليوم الأربعاء، إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال في التاسع من الشهر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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وكان من المقرر أن يخوض أوراوا مرانه الأول على ملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" إلا الملز كان منشغلًا باستضافة مواجهة النصر والفيصلي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحوّل أوراوا وجهة تدريبه الأول إلى ملعب نادي الرياض، على أن يتدرب غدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يذكر أن الهلال وأوراوا تواجها من قبل في نهائي البطولة الآسيوية عام 2017، وفاز الفريق الياباني 1-0 ذهابًا وتعادلا إيابًا 0-0، ليخطف اللقب من الزعيم.