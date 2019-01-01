التشكيل الأساسي للهلال أمام أودينيزي

الهلال يُواجه أودينيزي بالأسلحة الثقيلة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض الهلال السعودي آخر مبارياته الودية في معسكره في مدينة لينز النمساوية، بمواجهة أودينيزي الإيطالي بعد قليل.

واختار المدير الفني للزعيم "رازفان لوتشيسكو" بدء المباراة بالتشكيل الأساسي الذي من المتوقع أن يخوض به لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام أهلي جدة في بداية أغسطس القادم.

إذ سيلعب في حراسى المرمى عبد الله المعيوف، وأمامه الرباعي سالم الشهراني وعلي آل بليهي وجانج هييون سو ومحمد البريك في الدفاع.

واختار المدرب الروماني الثنائي عبد الله عطيف ومحمد كنو في وسط الملعب الدفاعي، فيما سيظهر الثلاثي سيباستيان جيوفينكو وكارلوس إدواردو وسالم الدوسري خلف المهاجم بافيتيمبي جوميس.

وكان الهلال قد هزم فريق بريني جروسبلي السلوفيني صباح اليوم بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد شارك الثنائي عمر خربين وجوناثان سوريانو في المباراة وسجلا رغم الحديث عن رحيلهما هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينقل المركز الإعلامي للهلال المباراة على الهواء مباشرة عبر قناته الرسمية على يوتيوب .