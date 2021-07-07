الهلال: أمرابط أرسل رسالة قوية لنا

أمرابط ما زال يشغل الجميع رغم رحيله

رغم رحيله عن نادي النصر والدوري السعودي مؤخرًا، مازال المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط العالمي السابق، يشغل الرأي العام السعودي خلال الفترة الحالية.

أمرابط هاجم بشكل قوي أحد المذيعين الهولنديين، والذي تهكم على المملكة العربية السعودية وسياستها خلال برنامجه، حيث دافع نجم النصر السابق عن المملكة كأنه مواطن سعودي. "اقرأ التفاصيل"

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وعلق الإعلامي الرياضي سعيد الهلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على ما بدر من نور الدين أمرابط خلال البرنامج الهولندي.

وكتب الهلال عبر حسابه الشخصي تغريدة جاء فيها: "بالأمس اللاعب المغربي نور الدين أمرابط علق الجرس، بعدما صحح مفاهيم خاطئة عن بلادنا السعودية، وأرسل رسالة أن إعلامنا خارجيًا غير مؤثر، رغم أننا نملك عدد من المنصات الإعلامية التي كلفتنا مليارات الدولارات".

سعيد الهلال واصل: "وأيضًا إعلامنا الرياضي الذي لم يستغل وجود هذه النوعية من اللاعبين المؤثرين إعلاميًا"، في إشارة إلى قلة ظهور أمرابط إعلاميًا في المملكة خلال الفترة التي قضاها مع النصر.

ونالت تصريحات أمرابط عن المملكة العربية السعودية، إشادة كبيرة من جانب الجماهير السعودية، بعد دفاعه عن المملكة العربية السعودية وسياستها.