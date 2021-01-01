رد فعل متباين للهلال بعد خسائره الثقيلة في دوري أبطال آسيا

الهلال خسر أمام استقلال دوشنبه 4-1

وعد روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال السعودي جماهير الفريق يوم أمس بأن يروا رد فعل قوي من جانب اللاعبين خلال مواجهة أجمك الأوزبكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك عقب الخسارة القاسية أمام استقلال دوشنبه 4-1.

الهلال يستعد لمواجهة أجمك في مباراة حاسمة لضمان تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال، إذ يتواجد ثانيًا في مجموعته حاليًا برصيد 7 نقاط وبفارق المواجهة المباشرة عن استقلال دوشنبه في الصدارة وفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي وأجمك.

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الهلال سبق وأن تعرض لخسائر قاسية وثقيلة في دوري أبطال آسيا 4 مرات، وقد نجح في إظهار رد الفعل المطلوب في نصفهم فيما فشل في النصف الآخر.

الزعيم خسر أمام الشارقة الإماراتي بنتيجة 5-2 في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا عام 2004، وقد فشل في إظهار رد الفعل المطلوب خلال المباراة التالية وخسر أمام الأهلي في مواجهة المربع الذهبي من الدوري السعودي بنتيجة 5-1.

نسخة عام 2019 التي انتهت بتتويج الهلال بطلًا شهدت خسارته في إياب نصف النهائي أمام السد القطري 4-2، وقد تأهل مستفيدًا من فوزه ذهابًا 4-1، وقد خسر اللقاء التالي 2-1 وكان في الدوري أمام النصر.

رد الفعل الإيجابي ظهر عقب الخسارة أمام الغرافة القطري 4-2 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2010، إذ فاز في المباراة التالية على الاتفاق بهدف نظيف في الدوري السعودي، وظهر كذلك عقب الخسارة أمام أولسان هيونداي الكوري 4-0 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2012، إذ حقق الفريق الفوز على الوحدة في الدوري بنتيجة 2-1.