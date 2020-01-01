سامي الجابر: الميركاتو الشتوي حمل معه إشارة واضحة لقرارات قادمة

ماذا يقصد الجابر بتغريدته؟

علق سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، تعليقًا غامضًا على مجريات سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

الميركاتو الشتوي من المنتظر أن يغلق أبوابه غدًا الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وكتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للمرة الأولى الميركاتو الشتوي لم يحمل فقط صفقات انتقال وإعارة نجوم، بل حمل معه إشارة واضحة لقرارات قادمة!".

وأضاف: "مجرد قراءة تحتمل الصواب أو الخطأ".

للمرة الأولى الميركاتو الشتوي لم يحمل فقط صفقات انتقال و اعارة نجوم بل حمل معه اشارة واضحة لقرارات قادمة !



مجرد قراءة تحتمل الصواب أو الخطأ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) January 29, 2020

يذكر أن الهلال لم يتعاقد خلال الشتاء الجاري سوى مع مد الله العليان؛ ظهير أيمن التعاون.

الزعيم ضم العليان في صفقة انتقال حر على أن ينضم للفريق في الصيف المقبل، لكن بعد عزم سكري القصيم تقديم شكوى ضد الأزرق، لوجود بند في عقد اللاعب يمنح التعاون أفضلية التجديد، تراجع الهلال وقام بشراء المتبقي من عقده، لينضم بشكل رسمي للأزرق بداية من يناير الجاري.

ويستعد الهلال لاستهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 في فبراير المقبل، إذ يقع في المجموعة الثانية رفقة شهر خودرو الإيراني، باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي.

أما على مستوى الدوري المحلي، فيستهل الأزرق مشواره في مباريات الدور الثاني بملاقاة أبها غدًا الجمعة.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، مبتعدًا عن النصر صاحب الصدارة بفارق نقطة وحيدة.