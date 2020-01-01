الهلال وأبها: مباشر لحظة بلحظة

أبها 0 × 0 الهلال

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يستعد أبها بكل قوة لمواجهة الهلال، ولم ينجح في الفوز على نادي الفيصلي الذى يسبقه بنقطة في ترتيب جدول الدوري، وذلك ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين، وبالتأكيد سيسعى للفوز لرفع رصيدة من النقاط، حيث أنه حقق نتائج جيدة هذا الموسم واستطاع الحصول على 23 نقطة حتى الأن.

يحتاج الموج الأزرق لحصد الثلاث نقاط من مباراته مع نادي أبها صاحب المركز الثامن ليستكمل مشواره فى المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فقدها لصالح نادى النصر بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل زعيم أسيا سلبياً مع الشباب في الوقت الذى فاز فيه العالمي على الاتفاق الجولة الماضية من الدوري