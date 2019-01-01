الهلال يبدأ رحلة استعادة لقب الدوري بالفوز على أبها برباعية
حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
تقدم أندرياستيما بالهدف الأول لفريق أبها في مرمى الهلال، بالدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد جملة رائعة، ليسددها في المرمى.
الهدف الأول لفريق أبها عن طريق اللاعب #اندرياستيما #الهلال 0 - #ابها 1#الهلال_أبها#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 23, 2019
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هدف رائع سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، بالدقيقة 39، ليتعادل به لفريق الهلال، بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وقام بتصويبها في المرمى.
د39’ هدف للهلال ! 👏#غوميز يسجل هدف التعادل#الهلال 1 - #ابها 1#الهلال_أبها#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 23, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/InInLmMr8K
وسجل بافيتيمبي جوميس الهدف الثاني للهلال، بعد عرضية أرضية رائعة من ياسر الشهراني، وضعها الفرنسي في الشباك، ليقلب الطاولة للهلال بالدقيقة 44.
د44’ هدف للهلال ! 👏#غوميز يسجل الهدف الثاني#الهلال 2 - #ابها 1#الهلال_أبها#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 23, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/YvV7aQFzsM
أبها أضاف هدف التعادل في الدقيقة 47 من زمن المباراة، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل.
الهدف الثالث للهلال سجله الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 63، وذلك عن طريق ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع في مرمى أبها.
الهدف الثالث لفريق الهلال عن طريق اللاعب #جيوفينكو#الهلال 3 - #ابها 1#الهلال_أبها#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 23, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/3hdF35A3li
وسجل سعد بقير الهدف الثاني لفريق أبها، عن طريق ركلة جزاء حصل عليها فريقه تمكن من تسجيلها في الدقيقة 81.
السوري عمر خربين تمكن من تسجيل الهدف الرابع لفريق نادي الهلال، وذلك عن طريق رأسية رائعة بالدقيقة 85.
الهلال يحتل وصافة الدوري بعد فوزه على أبها بثلاثة أهداف لهدف، بينما تجمد رصيد أبها بدون نقاط في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".