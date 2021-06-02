"الهلاليون يستميتون لشطب التاريخ .. والنصر هو كبير الرياض"

لماذا يحاول الإعلام الهلالي شطب تلك الفترة؟

يرى الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، أن الإعلام الهلالي يريد أن يشطب على الفترة التي شهدت تفوق النصر على الأزرق، وذلك مع نهاية فترة الثمانينات وأوائل التسعينات.

ويتحدث الفريح عن الفترة التي تفوق فيها النصر، بداية من عام 1986 وحتى 1994، حيث اتهم الإعلام المنتمي إلى نادي الهلال، بسعيه لحذفها من التاريخ.

ونشر الفريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لرئيس نادي النصر السابق، الأمير عبد الرحمن بن سعود "رحمه الله"، وهو يتحدث عن النصر وهو بطل منطقة الوسط خلال الفترة من 1986 إلى 1994.

وقال الأمير عبد الرحمن بن سعود في الفيديو: " من عام 86 إلى 94 نادي النصر هو بطل المنطقة الوسطى"، ليحرص الفريح على التعليق على هذا الفيديو.

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وكتب الفريح أعلى الفيديو: "كبير الرياض نادي النصر العالمي الاستثنائي، التواريخ التي ذكرها الرمز أبو خالد رحمه الله هي من يريد شطبها الإعلام الأزرق من التاريخ".

وواصل: "فترة تاريخية لا يوجد للهلال شيئًا فيها، لذلك هم يستميتون على حذفها من السجلات".

كبير #الرياض

نادي #النصر العالمي الاستثنائي 💙💛



"التواريخ التي ذكرها الرمز ابو خالد رحمه الله هي من يريد شطبها الاعلام الازرق من التاريخ "



فترة تاريخية لايوجد لـ #الهلال شيء فيها

لذلك هم يستميتون على حذفها من السجلات



pic.twitter.com/lnfKecdMY5 — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) June 2, 2021

جاء ذلك تعليقًا من جانب الفريح، على خروج بعض الإعلاميين، رافضين الاعتراف ببطولة المنطقة الوسطى، التي شهدت تفوقًا من جانب نادي النصر على الهلال.