"الهلاليون سيتابعون "الأسطورة المنتظر" في مباراة النصر والأهلي"

أحد لاعبي الفريقين قد يصبح نجمًا في الهلال مستقبلًا

يشهد ملعب مرسول بارك مساء اليوم السبت قمة من العيار الثقيل تجمع النصر مع ضيفه الأهلي لحساب الجولة الـ28 من الدوري السعودي، ورغم عدم وجود أي علاقة للهلال باللقاء إلا أن الناقد الرياضي مبارك الشهري ربط بين الطرفين.

الهلال يُطارد الاتحاد في صدارة جدول الترتيب، حيث يتخلف عنه بفارق 3 نقاط فقط، وسيُواجه أبها يوم غدٍ الأحد فيما سيلعب منافسه مع الطائي، فيما يُحاول النصر تأمين المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا خاصة بعد انتصار الشباب أمس واقترابه منه، فيما يسعى الأهلي جاهدًا للنجاة من الهبوط إلى دوري يلو.

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الشهري أكد على أهمية وصعوبة اللقاء للفريقين خاصة الأهلي، مشيرًا إلى أن النصر سيلعب للفوز ليس فقط للحفاظ على آماله القليلة في الفوز باللقب بل حفاظًا على مبادئ اللعب النظيف.

إذ قال لبرنامج الحصاد الرياضي "المباراة صعبة جدًا للأهلي، نفسيًا أكثر منها فنيًا، أما بالنسبة للنصر فهي ركض خلف الأمل حتى لو كان قليلًا، بجانب أنه يلعب للتاريخ وحفظًا لمبادئ وكبرياء النادي الذي ميزته طوال التاريخ، ولا ننسى حين هزم الاتفاق ليهدي الهلال لقب الدوري".

تابع "الهلاليون غدًا سيتابعون "الأسطورة المنتظر" خلال المباراة، هيثم عسيري قد يُسجل في المباراة، لديه إمكانيات كبيرة وقد يُصبح مستقبلًا أحد أساطير الهلال، والأهم أنه لعب دورًا أهم من لاعبي الهلال أنفسهم في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا، ذلك حين منحهم بطاقة التأهل من دور المجموعات. الهلاليون سيشجعونه لإحراز هدف قد يُخرج النصر من حسابات اللقب تمامًا".

يُشار إلى أن النصر يتواجد ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد في الصدارة ونقطة واحدة عن الشباب في المركز الرابع والذي لعب مباراة إضافية، فيما الأهلي يتواجد في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة وتفصله نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط لدوري بلو.