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يواجه تشابي ألونسو أول أزمة كبرى منذ توليه تدريب تشيلسي، بعد الهزيمة المذلة على أرضه أمام ليدز يونايتد بنتيجة 4-1، والتي فجّرت غضب جماهير ستامفورد بريدج. ورغم تصاعد حالة الاستياء، أصدرت إدارة تشيلسي حكمًا نهائيًا بشأن مستقبل المدرب الإسباني على مقاعد البدلاء في المدى القريب.

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إدارة تشيلسي تتجنب الذعر بعد الانهيار المخيب أمام ليدز

الهزيمة بنتيجة 4-1 يوم السبت أمام الغريم اللدود ليدز وضعت حدًا لانتظار الضيوف الذي دام 27 عامًا لتحقيق فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز في غرب لندن. ودوّت صافرات الاستهجان في أرجاء الملعب مع نهاية المباراة، إذ عبّرت الجماهير المحبطة عن غضبها.

كانت تلك الانتكاسة هي الخسارة الثالثة في أربع مباريات بالدوري، ما جعل تشيلسي عالقًا في وسط الترتيب ويفتقد الثقة. وتلقى فريق ألونسو خمس هزائم في المجمل، فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا في 11 مباراة، وهو رقم مثير للقلق.

ومع ذلك، ووفقًا لـميل سبورت، فإن مسؤولي النادي لن يتخذوا قرارًا متسرعًا بإقالة المدرب البالغ من العمر 44 عامًا. ورغم انتهاء فترة شهر العسل بشكل مفاجئ، لا يرغب أعضاء مجلس الإدارة في حسم الأمر في وقت مبكر كهذا من ولايته.

لماذا يتمسك مسؤولو ستامفورد بريدج بصفقتهم الصيفية الكبرى؟

اعتُبر إقناع ألونسو بالقدوم هذا الصيف إنجازًا كبيرًا، إذ تفوق تشيلسي على ليفربول ومانشستر سيتي في سباق التعاقد مع المدرب السابق لريال مدريد، في وقت كان فيه الغريمان يبحثان عن بديلين لمدربيهما الراحلين.

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وأدى الإنفاق الضخم إلى رفع سقف التوقعات بالمنافسة على اللقب، لا سيما في ظل غياب المشاركة الأوروبية التي قد تشتت تركيز الفريق. ورغم تعثر النتائج، لا يواجه ألونسو حتى الآن الضغوط الشديدة التي سرعان ما عصفت بسلفيه جراهام بوتر وليام روزنيور، اللذين لم يصمدا في منصبيهما سوى بضعة أشهر.

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لافيا يؤكد أن غرفة ملابس تشيلسي لن تستسلم للذعر

اعترف روميو لافيا بإحباط اللاعبين بعد التفريط في السيطرة على المباراة على أرضهم، وقال في تصريحات لـالموقع الرسمي للنادي: «الجميع غاضب ومحبط للغاية. على أرضك، لا ترغب أبدًا في إنهاء مباراة بهذه الطريقة. لقد سمحنا لهم بالعودة إلى المباراة في وقت لم يكن يجب أن نفعل ذلك. هذا أمر سنحلله وسنتحسن فيه».

ومع ذلك، شدد لافيا على أن اللاعبين ما زالوا ملتزمين برؤية ألونسو، مضيفًا: «عندما فزنا بالمباريات وعندما خسرناها، كنا نقول دائمًا إنها عملية مستمرة مهما حدث. مع نتائج كهذه، يبدو الأمر وكأنه نهاية العالم، لكننا لن ندق ناقوس الخطر الآن لنقول إنها لحظة ذعر. على الإطلاق. نحن واثقون جدًا كفريق، ونعرف إلى أين نريد الوصول».

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كما راهن على أن تشعل هذه الانتكاسة ردة فعل فورية، واختتم قائلًا: «هذا مؤلم. يجب أن يكون مؤلمًا حتى يستفز ردة فعل من الفريق، وهذا سيساعدنا بالتأكيد في المباراة المقبلة يوم الجمعة».

مواجهة الجمعة فرصة فورية لرد الاعتبار

لا يملك تشيلسي متسعًا من الوقت للتوقف عند هفواته الدفاعية قبل أن يحل ضيفًا على نوتنجهام فورست في ملعب سيتي جراوند مساء الجمعة. وستكون معالجة الأخطاء التي سمحت لليدز بالعودة إلى المباراة أولوية ألونسو، في ظل سعيه لاستعادة الثقة الهشة.

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ومع منح الإدارة متنفسًا للمدرب في الوقت الحالي، يتعين على اللاعبين تحويل غضبهم إلى أداء أكثر حدة خارج الديار. ويُعد تقديم رد قوي أمام فورست أمرًا حيويًا إذا أراد ألونسو تهدئة حالة الاستياء المتزايدة.