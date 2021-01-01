الهريفي ينفجر: يجب رحيل بيتروس .. قيمته المالية تأتي بلاعب أفضل

هجوم الهريفي على بيتروس

طالب فهد الهريفي نجم النصر السابق، برحيل البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واستقدام صفقة بقيمته المالية.

كان بيتروس قريبًا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن استمر مع العالمي بعد رحيل البرازيلي جوليانو وقتها.

وقال الهريفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احترم كل من يختلف معي، نقدي أنظر فيه مصلحة كياني وهو ينظر في مخالفتي فقط بسبب عدم متابعته أو حظره، بيتروس في السابق لا بأس فيه".

وأضاف: "الآن الفريق اختلف، حضر الكثير ممن يخلق الفرق مثل علي الحسن والصليهم، اخرجه باللاعب العادي بقيمته احضر الأفضل".

وتابع الهريفي تصريحاته قائلًا: "عجبي، أمن أجل طموحي تهاجموني، وفي ظل وجود الداعم الأمير خالد والألتفاف الشرفي الكبير أكيد اطموح كبير والتغيير مطلب وضروري لحصد البطولات وتصحيح الأخطاء السابقة".

وأردف أسطورة النصر: "لذلك يجب أن يكون طموحنا كجماهير عالي لنضغط على صاحب القرار في ما هو أفضل، أبعدوا عن أصحاب المصالح والشخصنة، كفاية تناحرن أنسوا أنفسكم وفكروا في الكيان".

النصر يسعى خلال الفترة الحالية للاستفاقة بقوة في البطولات المشارك بها، خاصًة دوري أبطال آسيا والمنافسة على اللقب بقيادة مدربه الجديد مينيزيس.