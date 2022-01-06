الهدية الأخيرة.. وودوارد حدد اسم مدرب مانشستر يونايتد المقبل

انتهت حقبة إد وودوارد في منصب نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، ومع ذلك فإنه يطمح بإهداء هدية أخيرة للشياطين الحمر قبل الرحيل.

ومن المقرر أن يُسلم وودوارد مهامه إلى ريتشارد أرنولد بداية من شهر فبراير المقبل بعد 8 سنوات كان خلالها الرجل الأول في مانشستر يونايتد.

لكن كشفت الصحف الإنجليزية أن وودوارد لن يرحل عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، حيث سيبقى بمجلس الإدارة لمساعدة أرنولد على التأقلم بدوره الجديد.

الهدف الأول لوودوارد في الفترة المقبلة سيكون تعيين مدرب دائم لمانشستر يونايتد، وبالفعل فهو قد حدد من سيخلف رالف رانجنيك في أولد ترافورد.

ورغم الأنباء التي ربطت المانيو بمدرب باريس سان جيرمان ماوريسو بوتشيتينو، إلا أن الهدف الأول لليونايتد حاليًا هو مدرب أياكس إيريك تين هاج.

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هذا هو العمل الدؤوب الذي سيقوم به وودوارد في الفترة المقبلة، ليختتم حقبته في مانشستر يونايتد بجلب مدرب من طراز عالمي وإصلاح ما أفسده رياضيًا بالعام المقبل.

ويظل موقف تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد مجهولًا إلى حد كبير خصوصًا مع اهتمام أندية أخرى ضخمة بالتعاقد معه، وكذلك رغبة أياكس في الإبقاء عليه.

مانشستر يونايتد يسعى لإيجاد المنقذ بعد فشل رانجنيك في تحمل تركة أولي جونار سولشاير حتى الآن مع تراجع كبير في الأداء والنتائج على مختلف الأصعدة.