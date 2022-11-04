"الهدر المالي تجلى بأبهى صوره في الأهلي"

الأهلي عانى من إهدار المال على صفقات ذهبت به لدوري يلو

قال الناقد الرياضي مساعد العمري أن إهدار المال تجلى في أبهى صوره في النادي الأهلي السعودي، وذلك خلال تصريحاته في مساحة قناة 24 الرياضية السعودية عبر تويتر.

الحلقة ناقشت الهدر المالي في الدوري السعودي، وقد هاجم العمري الإدارات السابقة للفريق الجداوي مؤكدًا أن اختياراتهم للاعبين لم تكن فنيه وأنها ذهبت بالفريق لدوري يلو.

وأضاف "الدوري السعودي أصبح محطة تتجه إليها أنظار اللاعبين أصحاب الإمكانيات الفنية العالية، تجلت تلك الظاهرة في أندية واختفت في أخرى، والأمر يعود للكفاءة الإدارية".

"إن تحدثنا عن الهدر المالي فقد تجلى في أبهى صوره وإبداعه في النادي الأهلي، كيف هبط هذا الفريق الكبير في ظل الدعم المالي الكبير وغير المسبوق من وزارة الرياضة؟، لا نستطيع أبدًا تجاهل هذا الأمر".

أتم "جميع صفقات النادي لم تكن فنية، بدليل أن جميع اللاعبين الأكفاء رحلوا عن الفريق وتم التعاقد مع لاعبين آخرين، النتيجة في النهاية كانت هبوط غير مسبوق لأي نادٍ جماهيري".

يُشار إلى أن الأهلي احتل المركز قبل الأخير من دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي مما أدى لهبوطه وخوضه الموسم الجاري في دوري الدرجة الأولى.