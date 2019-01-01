الهدايا تنهال على جمهور الأهلي قبل مواجهة الهلال

نصف نهائي كأس زايد يجمع الراقي بالزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تنتظر جماهير الكرة السعودية مساء اليوم الإثنين، كلاسيكو جديد بين الأهلي والهلال، ضمن إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت الرياض، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقامت أربعة أطراف بالتكفل بعدد كبير من تذاكر المواجهة، لإهدائها لجمهور الراقي، للوقوف خلف الفريق حتى يتأهل للنهائي.

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الأهلي أوضحت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن شركة "المسافر"؛ شريك النادي، قدمت 3 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة في حضور المباراة، بجانب 2000 تذكرة أخرى إهداء من ماجد النفيعي؛ رئيس النادي السابق وعضو الشرف الحالي.

ثنائي أعضاء الشرف أحمد المرزوقي وخالد أبو راشد هما أيضًا تكفل كل منهما بـ500 تذكرة، لتُهدى 6 آلاف تذكرة لجماهير الراقي.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف، سجله ألبرتو بوتيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز، فريق النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة.