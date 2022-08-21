الهداف والأكثر صناعة للفرص .. أرقام بن ناصر ضد أتالانتا

ميلان يفقد النقاط لكنه يكسب عودة بن ناصر القوية.

تعادل ميلان بهدف لمثله أمام نظيره أتالانتا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

التعادل جاء بأقدام الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي قدم مباراة طيبة للغاية، وظهر بشكل جيد وكان الأكثر تأثيرًا في أرض الملعب.

فيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام بن ناصر في المواجهة:

لعب بن ناصر أساسيًا وخاض الـ 90 دقيقة كاملين ولم يغادر الملعب إلا عندما أطلق الحكم صافرة النهاية.

لمس النجم الجزائري الكرة 101 مرة وقدم 86 تمريرة بنسبة دقة 86% تنخفض إلى 80.4% عندما تكون التمريرات في منتصف ملعب الخصم.

قدم اللاعب 13 تمريرة طولية في والتحم في كرتين على الأرض ونجح فيهم وفشل في خمسة، بالإضافة إلى ذلك التحم بكرتين في الهواء ولم ينجح في الفوز بهما.

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هجوميًا سدد مرتين على المرمى، وسجل هدف ولا أروع، ولعب كرتين عرضيتين ناجحتين، وصنع سبعة فرص.

دفاعيًا قطع النجم الجزائري كرتين وتسبب في خطأ للفريق الخصم، ولم يساهم في رقميًا في التشتيت أو منع تسديدات الخصوم.