الهجوم على تقنية الفيديو متواصل .. أرتيتا غاضب بعد التعادل مع ليستر

نال نكيتيا البطاقة الحمراء في الشوط الثاني من المباراة وذلك بسبب الخطأ الذي ارتكبه ضد جيمس جوستن...

يرى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي أنه لا يفهم القواعد، وذلك بعد قرار طرد إدي نكيتيا في مباراة فريقه مع ليستر سيتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ونال نكيتيا البطاقة الحمراء في الشوط الثاني من المباراة وذلك بسبب الخطأ الذي ارتكبه ضد جيمس جوستن، ولكن بعد التشاور مع مسؤولي VAR قام بتغيير قراره إلى البطاقة الحمراء.

وقال أرتيتا خلال تعليقه على الواقعة: "العام الماضي لم أر حكمًا يتفحص أي صور. لا أفهم القواعد، لكن لا يمكنني فعل أي شيء الآن".

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وكان أرتيتا غير راضٍ أيضًا عن تدخل لاعب ليستر سيتي الذي كان ينبغي أن يؤدي إلى بطاقة حمراء، محددًا وقت حدوثه بين الدقيقتين 40 و45.

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وربما قصد أرتيتا تدخل جيمي فاردي على شكودران موستافي، حين أصاب مهاجم الثعالب المدافع الألماني في وجهه دون عقاب

حيث قال أرتيتا لقناة سكاي سبورتس :"يمكن أن يحصل على بطاقة حمراء ولكن كان يجب أيضًا أن يلعب ليستر سيتي بعشرة لاعبين بعد الدقيقة 42"

ربما كانت بطاقة حمراء (لنكيتياه).

يذكر أن التعادل قد رفع رصيد ليستر سيتي إلى 59 نقطة،يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق نقطة خلف تشيلسي .

أما أرسنال، فقد تبددت آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشكل كبير، حيث ارتفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، بفارق 9 نقاط كاملة خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.