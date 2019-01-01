الهاني سليمان: جماهير الاتحاد سلاحنا للفوز على الهلال

قائد فريق الاتحاد السكندري يطلب المساندة من جماهير فريقه أمام الزعيم

فيسبوك تويتر محمد عماد

طالب الهاني سليمان حارس فريق الاتحاد السكندري جماهير فريقه بالمساندة القوية في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية أبطال العرب، عندما يستضيف فريق الهلال السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد أن خسر الفريق المصري لقاء الذهاب بثلاثية مقابل لا شيء بالعاصمة السعودية الرياض.

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وقال الهاني سليمان في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "المدرب حضرنا نفسيًا لخوض هذه المباراة، وساعدنا على رفع معنوياتنا رغم الهزيمة، ونحن على أتم الاستعداد لخوض هذه المباراة ورد الاعتبار لنادي الاتحاد وتاريخه، كما إننا نرحب بأشقائنا السعوديين في بلدهم الثاني مصر".

أما عن حظوظ الفريق في مباراة الإياب قال الهاني سليمان: "لدينا القدرة على تعويض فارق الأهداف، كرة القدم لا تعرف المستحيل".