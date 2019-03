فيديو - روني يسجل الهاتريك الأول في الولايات المتحدة

تألق واين روني، النجم الإنجليزي، وقاد فريقه دي سي يونايتد للانتصار على سالت بخماسية نظيفة سجل منها هاتريك، ليكسر صيامه التهديفي.

ولعب روني ودي سي حتى الآن ثلاث لقاءات بالمسابقة فشل فيها بهز الشباك وافتتاح رصيده بالمسابقة للموسم الجديد.

وسجل روني الهدف الأول من علامة الجزاء بعد 34 دقيقة، ثم أضاف آخراً في الدقيقة 41، ثم أكمل الهاتريك في الدقيقة 65.

الانتصار جعل زملاء روني يعتلون صدارة المجموعة الشرقية برصيد سبع نقاط.

زيدان: عدت إلى بيتي.. ومارسيلو ونافاس يستحقان اللعب

First hat trick in : ✅@WayneRooney was on another level. pic.twitter.com/7BgldTB7lM