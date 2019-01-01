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الدوري الأمريكي - الممتاز

فيديو - روني يسجل الهاتريك الأول في الولايات المتحدة

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Jose L. Argueta
انتصار كبير لرفقاء النجم الإنجليزي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تألق واين روني، النجم الإنجليزي، وقاد فريقه دي سي يونايتد للانتصار على سالت بخماسية نظيفة سجل منها هاتريك، ليكسر صيامه التهديفي.

ولعب روني ودي سي حتى الآن ثلاث لقاءات بالمسابقة فشل فيها بهز الشباك وافتتاح رصيده بالمسابقة للموسم الجديد.

وسجل روني الهدف الأول من علامة الجزاء بعد 34 دقيقة، ثم أضاف آخراً في الدقيقة 41، ثم أكمل الهاتريك في الدقيقة 65.

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الانتصار جعل زملاء روني يعتلون صدارة المجموعة الشرقية برصيد سبع نقاط.

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وفي لقاء آخر، فاز جالاكسي بثلاثية مقابل هدفين على مينيسوتا في لقاء غاب عنه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

يذكر أن دوري الولايات المتحدة الأمريكية انطلق مع بداية شهر مارس الجاري بتواجد عديد النجوم أبرزهم إبرا وروني ومارتينيز.

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