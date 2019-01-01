فيديو - روني يسجل الهاتريك الأول في الولايات المتحدة

انتصار كبير لرفقاء النجم الإنجليزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تألق واين روني، النجم الإنجليزي، وقاد فريقه دي سي يونايتد للانتصار على سالت بخماسية نظيفة سجل منها هاتريك، ليكسر صيامه التهديفي.

ولعب روني ودي سي حتى الآن ثلاث لقاءات بالمسابقة فشل فيها بهز الشباك وافتتاح رصيده بالمسابقة للموسم الجديد.

رقم كم من الـ 13 ؟ 🤔 pic.twitter.com/B18ypkNJHs — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

وسجل روني الهدف الأول من علامة الجزاء بعد 34 دقيقة، ثم أضاف آخراً في الدقيقة 41، ثم أكمل الهاتريك في الدقيقة 65.

الانتصار جعل زملاء روني يعتلون صدارة المجموعة الشرقية برصيد سبع نقاط.

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First hat trick in : ✅@WayneRooney was on another level. pic.twitter.com/7BgldTB7lM — Major League Soccer (@MLS) March 17, 2019

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وفي لقاء آخر، فاز جالاكسي بثلاثية مقابل هدفين على مينيسوتا في لقاء غاب عنه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

يذكر أن دوري الولايات المتحدة الأمريكية انطلق مع بداية شهر مارس الجاري بتواجد عديد النجوم أبرزهم إبرا وروني ومارتينيز.