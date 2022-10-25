"النهاية نصراوية" .. المريسل يُعلق على حُكم فيفا لصالح حمدالله

اللاعب انتصر في قضيته على نادي النصر داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم

عادت قضية النصر مع مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله إلى الواجهة مساء أمس بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حُكمه في القضية المثارة بين الطرفين وجاء لصالح المهاجم المغربي.

فيفا لم يُدن الاتحاد أو حمدالله بأي شيء بل ألزم النصر بدفع كل المبالغ المتأخرة للاعب على ناديه والبالغة 3.2 مليون يورو وتشمل الخصم الذي طبقته الإدارة على الرواتب خلال فترة كورونا، إضافة إلى المكافآت المتأخرة من بطولتي السوبر والدوري وحوافز أخرى يشملها العقد.

الإعلامي عبد العزيز المريسل علق على القضية خلال الرد على عدد من التغريدات الخاصة ببعض الإعلاميين ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي، والشيء الأهم كان تأكيده على أن النصر سيستأنف الحُكم لدى المحكمة الرياضية الدولية وسيكسب القضية هناك.

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إذ كتب ردًا على الصحفي محمد البكيري "العبرة من يضحك أخيرً أبو خالد، أول من تحدث أن حمدالله سيكسب في الفيفا منذ شهر يناير الماضي أنا وقلت سيكسب في الفيفا ويكسب النصر في كاس. الوعد في قادم الأيام".

وكرر نفس كلامه تقريبًا مع التأكيد على أن تلك "مجرد جولة" في رده على القانوني أحمد الشيخي، قبل أن يُطالب النصراويين بحفظ وتصوير تغريدات الاتحاديين وحمدالله لاستخدامها وقت صدور حُكم لصالح النصر، وأخيرًا طلب من رئيس الاتحاد عدم حذف تغريدته التي تحدث فيها عن نزاهة ناديه في تعاقداته.

الإعلامي النصراوي أكد في النهاية أن القضية ستؤول لصالح النصر، بقوله "النصر يستأنف قرار الفيفا الذي أقره بمنح عبد الرزاق حمدالله المبالغ المتبقية له و سيذهب إلى محكمة كاس، ومعلومات تؤكد أن النصر سيكسب القضية و بقوة النظام".

يُشار إلى أن حمدلله عوقب من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية بالإيقاف لـ4 أشهر كما منع ناديه الاتحاد من القيد لفترة انتقالات واحدة، لكن الطرفان استأنفا الحكم لدى مركز التحكيم الرياضي والجميع بانتظار القرار النهائي.

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