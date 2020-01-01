النهائي الفرنسي الأول في التاريخ .. عقدة الألمان في دوري الأبطال

من يتفوق في نصف النهائي؟ هل يستمر التفوق الفرنسي الأخير على الفرق الألمانية؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباريات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية للغاية بين لايبزيج مفاجأة البطولة وأمامه باريس سان جيرمان الطامح في اللقب منذ سنوات.

المواجهة الثانية ستكون بين بايرن ميونخ المنتشي بفوز بثمانية أهداف على البطل الأسبق للبطولة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي وليون.

المواجهات الألمانية الفرنسية ليست بالجديدة على الأدوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا، فسبق أن شاهدنا منها الكثير، وكانت آخرهم هذا الموسم بين باريس سان جيرمان نفسه وبوروسيا دورتموند.

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نتائج المواجهات بين فرق ألمانيا وفرنسا كانت متوازنة في البطولة بشكل عام، وفي أدوار خروج المغلوب بشكل خاص، حتى بدأ العقد الأخير ورأينا الكفة تميل للفرق الفرنسي.

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تحديدًا منذ العام 2013 عندما بدأ باريس سان جيرمان سلسلة انتصارات فرنسية في أدوار المغلوب، عندما نجح في التغلب على نظيره باير ليفركوزن في دور الـ 16.

وبعدها بسنوات تكررت المواجهة لكن هذه المرة كانت بين بوروسيا دورتموند ونظيره موناكو في الدور ربع النهائي بعدما كانوا قد أخرجوا مانشستر سيتي من دور الـ16 في الموسم الأول لبيب جوارديولا عام 2017.

أما المواجهة الأخيرة بين فرق فرنسا وألمانيا كانت كما ذكرنا من قبل بين بوروسيا دورتموند الذي ودع البطولة بالفعل وباريس سان جيرمان الذي يواجه لايبزيج بالغد.

وكانت آخر مرة نجح فيها أي فريق ألماني في تجاوز دور المجموعات على آخر من فرنسا فكانت عام 2012 عندما فاز بايرن ميونخ على أولمبيك مارسيليا في الذهاب والعودة بنفس النتيجة بهدفين نظيفين.

الظريف في الأمر أن قبل سلسلة الانتصارات الفرنسية التي بدأت في 2012 كانت قد سبقها سلسلة أخرى لكنها عكسية لصالح الفرق الألمانية.

بداية السلسلة الألمانية كانت في دور الـ 8 من بطولة 2008\2009 عندما تجاوز فيردر بريمن، وفي الموسم التالي تجاوز بايرن ميونخ نظيره أولمبيك ليون في نصف النهائي.

أما نهاية السلسلة فكانت بين بايرن ميونخ وأولمبيك مارسيليا في 2012 كما ذكرنا من قبل، فهل تستمر السلسلة الفرنسية ونشاهد النهائي الفرنسي الأول في التاريخ أم تبدأ الفرق الألمانية سلسلة جديدة؟