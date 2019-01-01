النني ينجو من الطرد مجددًا في ليلة عودته من الإيقاف

محمد النني نجم فريق أرسنال السابق وبيشكتاش الحالي كاد يحصل على بطاقة حمراء جديدة في الدوري التركي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عاد النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال السابق من جديد للمشاركة رفقة فريقه الحالي بيشكتاش بعد الإيقاف الذي عانى منه مؤخرًا.

جاء هذا في مواجهة فريق أنقرة غوجو ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري التركي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكاد النني أن يتلقى بطاقة حمراء جديدة وعقوبة أخرى تبعده عن الملاعب بعد تلك التي تعرض لها في أول مباراة له رفقة الفريق.

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ودهس اللاعب المصري رأس حارس مرمى فريق أنقرة غوجو كورجان تشيليكاي وتوقف اللعب قليلًا قبل أن تستأنف المباراة من بعدها.

ولم يحصل النني على أي بطاقات ملونة بعد ذلك التدخل، وخرج في تصريحات صحفية أكد خلالها أنه لم يكن يتعمد أن يتدخل بذلك الشكل على منافسه.

وقال النني: "لم أكن أريد أن أتسبب في أي أذية لحارس المرمى لم أرغب أن اصطدم به لذلك ذهب للاعتذار له عقب المباراة بشكل مباشر".

جدير بالذكر أن بيشكتاش يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١٢ بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد تسع نقاط حيث فاز في لقاءين وتعادل في ثلاثة.