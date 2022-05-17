النني يكرر رغبته بالاستمرار في آرسنال ويؤكد: ليس قراري وحدي

أكد المصري محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنجليزي على رغبته في الاستمرار مع "الجانرز" خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا ما أراد النادي تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

موسم محمد النني مع آرسنال شهد تحولًا ملحوظًا، حيث عاد إلى التشكيل الأساسي بعد إصابة الغاني توماس بارتي.

وحقق آرسنال أربعة انتصارات متتالية منذ عودة الدولي المصري إلى التشكيل الأساسي، لكن سلسلة الانتصارات انتهت أمام توتنهام في "ديربي شمال لندن".

وأظهر النني أنه لا يزال مصدر قوة في آرسنال، داخل وخارج الملعب، ويود غالبية مشجعي النادي الآن استمراره في ملعب "الإمارات".

وفي حديثه مع قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قال النني عن وضعه: "لقد قلت من قبل، إذا كان آرسنال يريديني فهو فريقي وعائلتي، هذا ليس قراري، يجب الانتظار ليخبروني برغبتهم في بقائي".

وأضاف: "منذ اليوم الأول الذي قدمت فيه إلى هنا، شعرت أنني وسط عائلتي، نحن نعمل بهذا الشكل حقًا هنا، إنه نادٍ جميل".

وتابع: "لطالما كنت مؤمنًا بنفسي، أقوم بعملي، وأترك المدرب يقوم بعمله أيضًا، وأحترم قراراته، هو دائمًا يفعل الشيء الصحيح للفريق، هذا ما أؤمن به".

وأردف: "كان توماس بارتي وجرانيت جاكا يلعبان ويقومان بعمل جيد حقًا، ولم يكن هناك أي شيء يمكن شرحه".

وأكمل: "كنت أعلم فقط أنه يجب أن أكون جاهزًا، نحن نعمل كفريق، ويمكن أن يتغير كل شيء في كرة القدم في ثانية واحدة".

واختتم النني: "عندما تلعب فجأة، ويمكن للجماهير رؤيتك، وعندما تشعر أنك تلعب بشكل جيد، عندما تفوز، تشعر بهذا التغيير، أنا فخور حقًا عندما أسمع أشياء جيدة عني، ويرون مدى صعوبة عملي في هذا النادي".

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها النني عن رغبته في الاستمرار مع آرسنال، حيث سبق له الحديث عن الأمر بعد فوز "الجانزر" على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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