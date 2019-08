النني يتحدث عن انضمامه لبيشكتاش.. ويوجه رسالة لجماهير أرسنال

تحدث محمد النني لاعب أرسنال المنتقل على سبيل الإعارة إلى بيشكتاش ونجم منتخب مصر، عن انتقاله إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بيشكتاش التركي قد أعلن عن ضم النني من أرسنال لمدة عام على سبيل الإعارة مع وجود بند في التعاقد بأحقية الشراء ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية.

وأكد النني على سعادته بالانتقال إلى بيشكتاش متمنيًا التوفيق لأرسنال، وأن يقدم مستوى جيد خلال الموسم الجديد رفقة ناديه التركي.

وقال لاعب وسط منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا متحمس للغاية بالانضمام إلى عملاقة تركيا بيشكتاش، وأتمنى تحقيق أهدافنا في الدوري وأوروبا أيضًا".

وأضاف النني: "إلى عشاق أرسنال وزملائي الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق في الموسم الجديد وسوف أتابع تقدم الفريق من إسطنبول".

I am very excited to be joining Turkish giants and I look forward to achieving our targets in the Super Lig and Europe. 🦅



To my dear fans and team mates ,i wish all the success for the season and be sure that i will be following the teams progress from Istanbul pic.twitter.com/DXl0SdEAW2