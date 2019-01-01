النني ووردة وغزال وكوكا ينضمون لمنتخب مصر وثلاثي الزمالك يكمل الصفوف

الفراعنة يستعدون لمواجهتي النيجر ونيجيريا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انضم الرباعي المحترف محمد النني وعلي غزال وعمرو وردة وأحمد حسن "كوكا" اليوم الثلاثاء، إلى معسكر منتخب مصر، المقام ببرج العرب بالإسكندرية.

الثلاثي وردة وغزال وكوكا أجروا تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، ولحق بهم النني في المران المسائي بالملعب الفرعي لبرج العرب.

وينتظر أن تكتمل صفوف الفراعنة في المعسكر الحالي بانضمام ثلاثي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء ومحمود عبد الرحيم "جنش" مساء غدٍ الأربعاء، عقب خوض مواجهة المقاولون العرب مع فريقهم.

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ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر خلال معسكره الحالي مباراتين، الأولى أمام النيجر ضمن الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، في 23 من مارس الجاري، ثم مواجهة نيجيريا في 26 من الشهر نفسه.

يذكر أن المنتخب يستعد لخوض نهائيات كأس أفريقيا، والتي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

وحسم الفراعنة صعودهم لنهائيات البطولة من الجولة الخامسة بالتصفيات، ويقتسمون حاليًا صدارة المجموعة مع منتخب تونس.