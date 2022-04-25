النني عن التجديد مع آرسنال: لا أريد الرحيل عن عائلتي!

أكد المصري محمد النني على رغبته في الاستمرار مع نادي آرسنال الإنجليزي، حيث ينتظر الدولي المصري الآن أن يقوم ناديه باتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

آرسنال دفع قرابة ستة ملايين يورو للتعاقد مع النني من بازل السويسري في يناير 2016، ومنذ ذلك الحين خاض 142 مباراة مع النادي، وحقق الفوز بلقب كأس إنجلترا.

وتراجع ترتيب النني في قائمة اللاعبين الذين يعتمد عليهم ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في ديسمبر 2019، لكنه استعاد مؤخرًا دعم مدربه ويلعب الآن دورًا أساسيًا في سعي "الجانرز" لإنهاء الدوري الإنجليزي في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال النني عن مستقبله؟

من المقرر أن يصبح النني لاعبًا حرًا في الصيف المقبل، لكن لاعب الوسط يأمل في أن يعرض عليه آرسنال عقدًا جديدًا لأنه يعتبر النادي عائلته.

وقال الدولي المصري بعد فوز آرسنال على مانشستر يونايتد يوم السبت: "إذا قال آرسنال نريدك، لن أفكر في الرحيل، إنه عائلتي منذ ست سنوات، أنا أحب هذا النادي".

وأضاف: "أنا دائمًا أحب التحدي، وأقدم 100% طوال الوقت، أنا لا أقرر من يلعب، لكني أستمر في التدريبات لأظهر مدى جودتي وجعل أرتيتا يدفع بي في المباريات".

وتابع: "إذا لم ألعب سأستمر في التدريب حتى تسنح لي الفرصة، العقد والأمور الأخرى سأنتظر النادي ليقرر ما يريد".

النني يشكر أرتيتا على ثقته

قدم النني عرضًا رائعًا في منتصف الملعب أمام مانشستر يونايتد، بعد ثلاثة أيام من أداء مثالي في الفوز بنتيجة 4-2 في ديربي لندن أمام تشيلسي.

النني كان قد شارك سابقًا في سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي في 2021-22، لكنه عبر عن امتنانه لأرتيتا لثقته به ضد فريقين من أكبر الفرق في الدوري الإنجليزي، ويأمل في الاحتفاظ بمقعده في آخر خمس مباريات.

وقال النني: "أنا سعيد حقًا لكوني أحد اللاعبين الأساسيين في هاتين المباراتين".

وأضاف: "لقد بذلت كل شيء في التدريب لأكون أحد اللاعبين الأساسيين في كل مباراة وحصلت على فرصتي وأعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، الأهم من ذلك، فزنا في المباراتين".

وتابع: "لقد كان الانتظار طويلًا بالنسبة لي ولكن كان يجب أن أؤمن بفرصتي، يجب أن أتدرب بجد كل يوم، وأركز طوال الوقت لانتظار الفرصة وعندما يأتي ذلك عليك أن تعطي كل شيء فقط للحفاظ عليها".

واختتم: "أرتيتا يثق بي فقط وقد وضعني في المباريات الكبيرة، ويجب أن أشكره على ذلك، سأستمر في العمل ولن أفكر في أي شيء آخر، فقط أركز على أدائي لمساعدة الفريق في الوصول إلى هدفنا".

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