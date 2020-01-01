النني يدخل في أزمة جديدة مع بيشكتاش

تجربة ليست الأفضل للدولي المصري في تركيا

تحدثت تقارير تركية عن وجود مشاكل بين الدولي المصري محمد النني، المُعار من آرسنال، وناديه الحالي بيشكتاش قد تهدد استمراره مع الفريق.

النني انضم مطلع الموسم الجاري إلى النادي التركي على سبيل الإعارة، وشارك في 28 مباراة مع الفريق الذي يعد من كبار البلاد.

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وذكرت موقع "Ortacizgi" أن المشكلة الجديدة هي بين رئيس النادي الجديد أحمد نورجيبي وإدارته من جانب، واللاعب المصري في الجانب الآخر.

وأوضح التقرير أن الرئيس الذي تولى مقاليد الأمور في أكتوبر الماضي يتلقى شهرياً اتصالات من قبل النني ووكيله بخصوص راتبه.

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وواجه النادي التركي مشاكل مؤخراً اقتصادية أثرت على دفعه لرواتب لاعبيه بشكل منتظم، ومنهم النني، وحاول التفاوض معهم لتخفيضها بعد توقف المنافسة، بحسب الإعلام.

وليس واضحاً بعد موقف النني من الاستمرار مع بيشكتاش بعد نهاية الموسم الجاري، أو حتى فيما يخص المتبقى من الموسم، إذ أن إعارته تنتهي الشهر القادم.

وينتظر أن تعود منافسات الكرة في تركيا بداية من الثاني عشر من يونيو المقبل، وبدون جماهير بطبيعة الحالي، وذلك بعدما أعلن رئيس الاتحاد الكروي عن الأمر في وقت سابق.