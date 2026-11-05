فيديو | "شعبيته تفوق الهلال والنصر" .. إعلامي سعودي : هناك جهة تحرم العالمي من عوائد كريستيانو رونالدو!

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جدل حول جماهيرية النجم البرتغالي

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في الوقت الذي تنتشر فيه الأنباء حول اهتمام المستثمرين بالاستحواذ على النصر السعودي، تظهر التساؤلات حول مدى تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ارتفاع قيمته.

وهو الأمر الذي تمت مناقشته بشكل مكثف، وتحدث عنه الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، حيث كشف عن قيمة النادي السعودي في حالة بيعه.

ما هي القصة؟

جيري كاردينالي مالك نادي ميلان الإيطالي، أكد اهتمامه بالاستثمار في النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا على رغبته في الجلوس مع مهاجم العالمي للحديث معه.

وقال كاردينالي في مقابلة مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "هل ريد بيرد مهتمة بشراء النصر وهل أرغب في العمل مع كريستيانو رونالدو؟ كانت هناك محادثات لتقييم فرصة النصر وتم الاتصال بي لدراستها، لكننا في مرحلة أولية".

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ماذا قال الفراج؟

وأوضح الإعلامي السعودي خلال تصريحاته ردًا على جدل إقامة ديربي الرياض على ملعب أرامكو لأسباب مالية:"النصر قيمته تصل إلى مليار ريال، ومع تواجد كريستيانو رونالدو بالفريق، يجب أن تكون العوائد المالية أضخم بكثير، النادي يجب بيعه بقيمته الحقيقية".

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ومن جانبه رد عليه محمد العنزي:"لا يجب الاقتراب من هذه المنطقة، كلنا نعرف من قام بالاتفاق مع كريستيانو رونالدو ولمن تذهب العوائد التجارية القادمة من وجوده".

وأضاف:"لا يجب ابتزاز النصر بهذه الورقة أبدًا، هناك شروط معينة لقدومه إلى النادي، قميص الفريق مبيعاته عالية جدًا والنادي يجلب المليارات، ولو امتلك قيمة تسويق رونالدو وحقوق عوائده لارتفعت أرباحه أكثر من ذلك، لكن هناك جهة معينة تدير هذا الأمر".

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جمهور البرتغالي أكثر من مشجعي النصر

وفي سياق آخر، تطرق أحمد الفهيد إلى شعبية رونالدو مقارنة بجمهور العالمي، حيث قال:"جمهور رونالدو أكثر من مشجعي النصر، لأن لديه مئات الملايين من العاشقين في مختلف أنحاء العالم، على سبيل المثال جماهير ريال مدريد تحبه وسيتوقف ذلك لو انتقل مثلًا إلى برشلونة، لكن المحايدين يحبون كريستيانو".

ومن جانبه عارضه العنزي قائلًا:"هل جماهير كريستيانو رونالدو أكبر من الهلال؟".

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ورد عليه أحمد الفهيد:"نعم هذا صحيح، ليس لدي أي عُقد".