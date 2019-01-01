النقاز يتعرض للطرد عقب لقاء الزمالك والمصري

الزمالك يسقط أمام المصري بثنائية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعرض حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي الزمالك للطرد عقب لقاء فريقه أمام المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وسقط الزمالك بثنائية أمام المصري مقابل هدف، أفقدته صدارة الدوري للمرة الأولى بشكل رسمي بعد استكمال مبارياته هو والأهلي.

واعترض النقاز على حكم اللقاء عقب اللقاء مما أدى لإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهة وطرده ليفقده الزمالك في المباراة المقبلة بالدوري المصري.

وسجل المصري هدفين عن طريق أبو سليمة وأوموتو، في الدقيقتين 40 و54، قبل أن يسجل محمود علاء الهدف الوحيد للزمالك في الدقيقة 91.

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وشهدت المباراة حالة من الاعتراضات والمناوشات بعد الاشتباكات بين لاعبي الفريقين في أخر دقائق اللقاء بسبب تدخل حمدي النقاز ومحمود حمد.