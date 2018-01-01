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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

النفيعي يتكفل بتذاكر جماهير الأهلي أمام الشباب

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لفتة طيبة من رئيس الراقي تجاه الجماهير

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي السعودي تكفل رئيسه ماجد النفيعي، بقيمة حصة تذاكر جماهير الراقي في مواجهة الشباب.

المباراة من المقرر أن تقام في 15 من ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الأهلي أن بادرة رئيسه تأتي تقديرًا للدور الكبير الذي يقدمه الجمهور الأهلاوي في دعم الفريق بكافة المباريات.

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النفيعي شدد على أهمية المرحلة المقبلة، موضحًا أنها تستدعي تسخير كافة الجهود من قبل الجميع، ومشددًا على أن الإدارة حريصة كل الحرص على توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الهلال، صاحب الصدارة.

بينما يأتي الشباب بالمركز السادس برصيد 20 نقطة.

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