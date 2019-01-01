ما هو النطق الصحيح لهيرفي رينارد؟ المدرب السابق للمغرب والمرشح للسعودية

ذاع صيت هيرفي رينارد المرشح لتدريب السعودية في أفريقيا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الكبيرة ومع ذلك يخطئ الكثير من محبي الكرة الأفريقية في نطق اسمه

أبانوب صفوت

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن إقالة المدرب الفرنسي رينارد من تدريب أسود الأطلس، بعد أن ودع مسابقة كأس أمم أفريقيا -المُقامة حالياً في مصر- مبكراً وتحديداً في دور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام بنين بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأ رينارد مسيرته التدريبية مع فريق دارجينيان عام 1999 قبل أن يعمل مساعداً للمخضرم "كلود لوروا" في إحدى الأندية الصينية قبل أن يعملا سوياً مرة آخرى لتدريب المنتخب الغاني عام 2008، منذ ذلك الحين بدأ باكتساب خبرات أكثر عن كرة القدم الأفريقية، ليبدأ مشواره الناجح في القارة السمراء والذي نال عليه شهرة كبيرة.

استطاع رينارد قيادة منتخب زامبيا إلى الفوز بكأس أمم أفريقيا عام 2012 في إنجاز من الصعب تكراره، قبل أن يتمكن من كتب نهاية دولية تليق بأساطير ساحل العاج "دروجبا ويايا توريه" عندما قاد الأفيال للفوز بالكان في نسخة 2015، ومن ثم أصبح مدرباً للمغرب ووصل معهم إلى ربع نهائي بطولة 2017، وعلى الرغم من عدم التوفيق مع أسود الأطلس ولكنه قدم معهم مستوى رائع للغاية.

من المقرر أن يخوض رينارد تجربة جديدة في قارة مختلفة وهي آسيا، حيث أشارت بعض التقارير الفرنسية بأن مفاوضات الاتحاد السعودي معه لقيادة الخُضر قد نجحت ولم يتبق منها سوى الإعلان الرسمي فقط.

ما هو النطق الصحيح لاسم هيرفي رينارد 'herve renard'؟

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ه كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "herve":

herve = هيرفي

لا توجد أي مشكلة على الإطلاق في طريقة نطق اسم " هيرفي " لأنه يتم نطقه بالفرنسية مثل الإنجليزية دون أي اختلاف يُذكر تقريباً، ليكون النطق الصحيح للاسم الأول هو " هيرفي ".

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كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "renard":

renard= رونار

بالنسبة للاسم الثاني، يتم نطقة رونار وليس رينارد، لأن قواعد اللغة الفرنسية تقتضي نطق حرف e بطريقة مشابهة لحرف o في اللغة الإنجليزية، وتفيد بعدم نطق الحرف الأخير من الكلمة لطالما لم يأتي بعده حرف e، ليكون النطق الصحيح للاسم الثاني هو رونار وليس رينار.