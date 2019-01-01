ما هو النطق الصحيح للوتشيسكو؟ مدرب الإنتر وشاختار دونيستك سابقاً

على الرغم من مسيرته الكبيرة في التدريب وبالأخص حقبته مع شاختار دونيستك الأوكراني، ولكن الكثير من متابعي كرة القدم يخطئوا في نطق اسم المدرب الروماني

أبانوب صفوت

لا يملك ميرتشا لوتشيسكو ذلك الصيت الكبير وسط أفضل مدربي على اللعبة على الرغم أن تاريخه يضعه بكل أحقية في هذه القائمة، بعد أن نجح الروماني الذي ظلمته جنسيته بالفعل في الفوز بحوالي 33 لقب مع عدة أندية مختلفة وفي دوريات متنوعة مثل الروماني، الأوكراني، التركي، الروسي والإيطالي أيضاً.

بدأ لوتشيسكو مسيرته التدريبية مع فريق "كورفينوال هونيدوارا" الذي كان لاعباً له في موسم 1979/1980 وقادهم للفوز بدوري الدرجة الثانية الروماني، ثم تولى تدريب المنتخب الأول قبل أن يكمل مسيرته مع الأندية بتولي قيادة دينامو بوخارست ورابيد بوخارست وظفر مهما بالدوري والكأس، ثم تواجد في إيطاليا ودرب عدة أندية وهي بيزا، بيرشا، ريدجانا والإنتر دون أي نجاحات ملموسة هذه المرة.

وفي تركيا قاد ميرسيا جالاطة سراي للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي والدوري التركي وبشكتاش للتتويج بالدوري، ولكن تظل فترته مع شاختار دونيستك هي الأشهر على الإطلاق حيث استمر مع العملاق الأوكراني لمدة 12 عاماً حقق فيهم 22 لقب ما بين 8 ألقاب دوري 6 بطولات كأس، 7 سوبر بالإضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبي مرة وحيدة.

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ما هو النطق الصحيح لاسم ميرسيا لوسيسكو 'Mircea Lucescu'؟

الاسم باللغة الإنجليزية mircea lucescu الكتابة الشائعة ميرتشا أو ميرسيا لوتشيسكو النطق الصحيح ميركيا لويسيسكيو الكتابة الأفضل ميركيا لويسيسكيو

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "mircea":

mircea= ميركيا

يوجد اختلاف في نطق اسم ميركيا بسبب الإصرار على نطقه باللغة الإنجليزية وليس بالرومانية والتي لا ينطق حرف c مثل ش في اللغة العربية سوى إذا سبقه إما حرف i أو e فقط، عدا ذلك ينطق مثل حرف k في اللغة الإنجليزية، لذا فإن النطق الصحيح للاسم الأول هو ميركيا وليس ميرتشا.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "lucescu":

lucescu= لويسيسكيو

بالنسبة للاسم الثاني، بتجنب الوقوع في نفس الخطأ السابق ونطق حرف c كما يُنطق حرف ش في اللغة العربية، ومع العلم بأن حرف u في اللغة الرومانية يُنطق بطريقة مشابهة للغاية لحرف o في اللغة الإنجليزية، يصبح النطق الصحيح للاسم الثاني بالكامل هو لويسيسكيو وليس لوتشيسكو.